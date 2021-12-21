Korkunç olay! Sevgilisinin oğlu katletmiş!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Korkunç olay! Sevgilisinin oğlu katletmiş!
ABONE OL

Korkunç olay! Sevgilisinin oğlu katletmiş!

Giresun'da, tartıştığı Hülya Alaca'yı (35) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yiğit Tüysüz (30) tutuklandı. İfadesinde, "Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım" diyen Tüysüz´ün babasının Hülya Alaca ile birlikte yaşadığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi

Son dakika: Korkunç olay! Sevgilisinin oğlu katletmiş!
Korkunç olay! Sevgilisinin oğlu katletmiş!
0:00 / 0:00
DHA

Giresun'un Görele ilçesinde, 18 Aralık´ta ilçeye bağlı Hendekbaşı Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanma aşamasında olan Hülya Alaca (35), dini nikahla birlikte yaşadığı Kemal Tüysüz´ün eşinin evine gitti.

RUHSATSIZ SİLAHLA VURDU

DHA'da yer alan habere göre Alaca ile Kemal Tüysüz´ün eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Tüysüz´ün oğlu Yiğit Tüysüz (30), ruhsatsız tabancayla Hülya Alaca´ya ateş etti.

HÜLYA, İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Göğsünden vurulan Hülya Alaca, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hülya Alaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olay sonrası evden uzaklaşan Yiğit Tüysüz, polis merkezine giderek suç aleti silahla teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit Tüysüz, emniyette tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tüysüz´ün ifadesinde, "Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hülya Alaca´nın cenazesi de tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Seferli köyünde toprağa verildi. Hülya Alaca´nın, Kemal Tüysüz´den 1 kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji uyardı! 5 bölgede kar var! Bu iller dikkat
GÜNDEM 5 bölgede kar var! Bu iller dikkat
Son dakika: İDO ve BUDO seferlerine 'hava' engeli
GÜNDEM İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
GÜNDEM Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 ev tahliye edildi
GÜNDEM Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 ev tahliye ...
Amasya'da TIR'ın çaptığı yaya kurtarılamadı
GÜNDEM Amasya'da TIR'ın çaptığı yaya kurtarılamadı
Kar üstünde drift yaptılar, polisi görünce kaçtılar
GÜNDEM Kar üstünde drift yaptılar, polisi görünce kaçtılar
Duvara çarpan araç hurdaya döndü, sürücü öldü
GÜNDEM Duvara çarpan araç hurdaya döndü, sürücü öldü
Kış Sezonu nedir? 21 Aralık Kış sezonu ekinoksu doodle oldu!
GÜNDEM 21 Aralık Kış ekinoksu bugün yaşanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Noel Bayramı" yemeği
GÜNDEM İBB'den "Noel Bayramı" yemeği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.