Soruşturma başlatıldı! Korkutan kuş ölümleri! 0:00 / 0:00

DHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, D-100 karayolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında yaklaşık 50 kadar sığırcık kuşunun yolda ölü ya da yaralı olarak yattığını gören Kenan Esenboğa, otomobilini durdurdu. Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa´nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre videoda, kuşların ölümüne anlam veremeyen Kenan Esenboğa, büyük üzüntü yaşadı. Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.