Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Züleyha Özalt, koronavirüs testi pozitif çıkınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavisi süren 8 aylık hamile genç kadın ameliyata alınarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Erken doğan bebek kuvöze alınırken, 5 gün genç kadından acı haber geldi. Tedavide ağırlaşan Züleyha Özalt, üçüncü çocuğuna doyamadan hayatını kaybetti.
Genç kadının cenazesi Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken ailesinin tek evladı olduğu öğrenildi.
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