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Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı! Meydan boş kaldı!

Kayseri'de bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, kentin en işlek ve en büyük meydanı boş kaldı. Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince ise işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti

Son dakika! KAFALAR KARIŞTI! Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı! Meydan boş kaldı! - Haberler
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı! Meydan boş kaldı!
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İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00'den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı.

Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri'de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

MEYDAN VE CADDE BOŞ KALDI

İHA'da yer alan habere göre kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü. Ayrıca, binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlikte havadan görüntülendi.

KİLİS'TE DE ESNAF DÜKKANINI AÇMADI

Kilis’te, bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan sokağa kısıtlaması yasağını yanlış anlayan birçok esnaf iş yerlerini açmaması dikkat çekti. Kilis Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararında, “Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına” şeklinde ifade edilmesine rağmen birçok esnafın dükkanını açmaması dikkat çekti.

İŞ YERİNİ AÇAN ESNAF AÇMAYANI ARADI

Kısıtlama kararını doğru anlayanlar, iş yerini açmayan esnaf arkadaşlarını arayarak bilgi verdi. Birçok esnaf yasak olmadığını komşularından duyarak iş yerlerini açarken, Kilis’te cadde ve sokakların bomboş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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