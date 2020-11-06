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HaberlerSağlıkSON DAKİKA KORONA TABLOSU: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye koronavirüs vaka sayısı...
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Son dakika... Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni hasta sayısı 2436

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2436 yeni hasta sayısı tespit edildi, 83 hasta ise hayatını kaybetti

SON DAKİKA KORONA TABLOSU: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye koronavirüs vaka sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.'' dedi.

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