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Yeni veriler, genç yetişkinlerin de Kovid-19'a karşı dayanıklı olmadığını gösterdi

Genç yetişkinlerin yeni tip koronavirüs salgınında sanıldığı kadar dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. İtalya'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğu belirtildi

Koronavirüs
AA

Avrupa'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğu belirtildi.

AA'nın Bloomberg kaynaklı internet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketine dayandırdığı haberinde, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar yeni tip koronavirüs vakası arasında 705'inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20'sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4'ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Öte yandan genç yetişkinlerde, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının çok az olduğuna işaret edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin'den gelen ilk veriler doğrultusunda, yaşlı ve diğer sağlık sorunları olan kişilerin, Kovid-19'a karşı en savunmasız grup olduğu, genç yetişkinlerde virüsün bu etkiyi yaratmadığı açıklanmıştı.

 

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