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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs hastası 1922 kişi daha iyileşti
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Son dakika! Koronavirüs hastası 1922 kişi daha iyileşti

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu

Fahrettin Koca

Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın." dedi.

Koca, "Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid nedeniyle dün yatan hasta sayısı 41." açıklamasında bulundu.

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