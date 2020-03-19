Son Dakika! Koronavirüs Kan grubu A olanları daha çok etkiliyor iddiası! - Haberler

AA

Çinli uzmanların, 2 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası üzerinde yürüttüğü çalışmaya, "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede yer verildi.

AA'nın haberine göre, Çin'in Kovid-19 salgınının merkez üssü konumundaki Wuhan kenti ile Şıncın'da 2 bin yeni tip koronavirüs vakası üzerinde yapılan ve bu grubun sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığı çalışma, kan grubu A olanlarda daha yüksek yeni tip koronavirüs görülme oranı ve daha ağır semptomlar geliştirmeye eğilim tespit edildi.

KAN GRUBU SIFIR OLANLAR, KORONAVİRÜSE KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Öte yandan kan grubu sıfır olanların yeni tip koronavirüse karşı önemli ölçüde daha dirençli olduğu gözlendi.

Wuhan'da Kovid-19 nedeniyle ölen 209 hastadan 85'inin kan grubu A iken, sıfır kan grubuna sahip ölen hasta sayısı 52 oldu. Bunun sıfır kan grubunda, "yüzde 63 daha az ölüm" anlamına geldiği ifade edildi.

Wuhan Üniversitesi Congnan Hastanesi Kanıta Dayalı ve Dönüşümsel Tıp Merkezinde görevli Vang Şinghuan, "A grubu kana sahip kişiler, enfeksiyon riskini azaltmak için özellikle daha güçlü kişisel korunmaya ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlar, hükümetlere ve sağlık kuruluşlarına tedavi sürecinde kan grubunun yarattığı farkı göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine de vurgu yapıldı.

KORONAVİRÜSÜN KAN GRUBUYLA ALAKALI OLMADIĞI DA DİLE GETİRİLDİ

Birçok bilim insanı ise koronavirüsün kan grubuyla alakalı olduğu bilimsel bir verinin mevcut olmadığını savundu.