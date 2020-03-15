AA

Çin'in Hubey Eyaleti'ne bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavirüs (Kovid-19),etkisini artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün, "Salgının merkezi artık Avrupa'dır" açıklamasının ardından Avrupa ve ABD'de virüsün acı bilançosu katlanarak yükseliyor. İşte koronavirüs salgınında son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1441'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 175 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 17 bin 750’ye çıktığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise toplam sayının 21 bin 157 olduğu bildirildi.

FRANSA'DA VAKA SAYISI KATLANDI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükselmesi üzerine, kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren kapatılmasına karar verildi. Vaka sayısının da son 72 saatte ikiye katlanarak 4 bin 500'e çıktığı açıklandı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 21'E ULAŞTI

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti. Bu gelişmeyle ülkede Kovid-19’a bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 58'E ÇIKTI

ABD’de koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı dün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi. ABD'de vaka sayısı ise 2 bin 700'ü geçti.

İSPANYA YARI KARANTİNAYA ALINDI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dün akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" dedi. Ülke genelinde son 24 saatte ölü sayısı 71 artarak 191'e, vaka sayısı ise bin 700 artışla 5 bin 945'e çıktı.

İRAN'DA CAN KAYBI 611'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu kapsamdan toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

YUNANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 OLDU

İtalya'nın komşularından Slovenya'da vaka sayısı son 24 saatte 40 artarak 181'e yükseldi. Koronavirüs bulaşan kişi sayısı Yunanistan'da 228'e, Slovakya'da 44'e, Arnavutluk'ta 38'e, Bosna Hersek'te 21'e, Kosova'da ise 3'e ulaştı. Yunanistan'da ölenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 59'A YÜKSELDİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 59’a yükseldi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, gün içinde ülkede 14 vakanın daha tespit edildiği bildirildi. 10 vakanın Moskova, 2 vakanın ise Kemerovo bölgesinde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Kaliningrad bölgesinde 1, St.Petersburg’da da 1 kişide virüs saptandığı aktarıldı. Bu kişilerin son iki haftada Kovid-19'un tespit edildiği ülkelere seyahat ettiği belirtildi.