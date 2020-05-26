Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

''YENİ HAYAT TARZIMIZ: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabında yayınladığı koronavirüs tablosunda toplam vaka sayısının 157 bin 814 olduğunu ve koronavirüs sebebiyle toplam 4.369 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini bildirmişti.