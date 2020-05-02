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HaberlerSağlık
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SON DAKİKA! Koronavirüs salgınında vaka sayısı 2 binin altına düştü

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgınında can kaybı 3336'ya yükseldi. Böylece vaka sayısı 30 Mart'tan sonra ilk kez 2 binin altına düşmüş oldu...

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgınında can kaybı 3336'ya yükseldi. Bugünkü can kaybı ise 78 kişi oldu... Bugün iyileşen sayısı 4 bin 451 olurken yeni vaka sayısı bin 983 olarak kaydedildi.

BAKAN KOCA: 30 MART'TAN BU YANA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" ifadelerini kullandı.

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