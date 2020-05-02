Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgınında can kaybı 3336'ya yükseldi. Bugünkü can kaybı ise 78 kişi oldu... Bugün iyileşen sayısı 4 bin 451 olurken yeni vaka sayısı bin 983 olarak kaydedildi.

BAKAN KOCA: 30 MART'TAN BU YANA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020

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