Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020

''YENİ HASTALAR KOLAY İYİLEŞEBİLİYOR''

Bakan Koca, ''11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.''