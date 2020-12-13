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HaberlerSağlıkSon dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Korona salgınında yeni hasta sayısı...
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 26 bin 919

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi, 218 hasta ise hayatını kaybetti

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Korona salgınında yeni hasta sayısı...
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI!

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım.'' dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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