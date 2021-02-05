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SON DAKİKA Koronavirüs tablosu açıklanıyor 5 Şubat 2021 - Son Dakika corona virüs vaka, vefat, test sayısı

Dünya genelinde yaklaşık 105 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam saat 19:30 sularında belli olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklama canlı yayında haberimizde yer alacak...

SON DAKİKA Koronavirüs tablosu açıklanıyor 5 Şubat 2021 - Son Dakika corona virüs vaka, vefat, test sayısı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 5 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

5 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

4 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

4 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaştı.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14 bin 211 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 252 bin 1’e yükseldi.

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