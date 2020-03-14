DHA

Dünyayı vuran ve kalabalık ortamlarda hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş önemli uyarı ve açıklamalarda bulundu.

"KAMU SAĞLIĞINI HER ŞEYİN ÖNÜNDE TUTUYORUZ"

DHA'da yer alan habere göre Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu dönemin farkındayız. Yaşamın da devam ettiğini göz önüne bulundurduğumuzda, Korona virüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz.

Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM'lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz. AVM'ler olarak kamu sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Bu dönemde kazancımızı kaybetme korkusu ile değil; halkımızın sağlığını gözeterek hareket edecek ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"ÖĞLE 12.00 İLA AKŞAM 20.00 SAATLERİ ARASINDA"

Hüseyin Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM'lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARI KAPALI TUTULMALI"

Tüm alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığının altını çizen Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM'lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı. Bunu yanı sıra AVM'lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizdi. Altaş, kiracılarımızın da aynı önlemleri ziyaretçilerimize temas ettiği tüm noktalarda uygulanması konusunda takipçi olacağını ekledi. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini sakin ama tedbirli olmaya davet eden Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM'lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz" dedi.