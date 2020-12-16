Sağlık Bakanlığı, her gün koronavirüs vaka ve vefat sayısını yayınlıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken vatandaşlar güncel koronavirüs tablosunu araştırıyor. Peki Türki son dakika korona vaka sayısı kaç oldu? 16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. İşte 16 Aralık güncel koronavirüs tablosu...

16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu açıkladı.

15 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 64 olarak kayda geçti.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri Twitter'dan, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını bildirdi.

Milletin tüm fertlerinin büyük fedakarlığıyla uygulanan kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını ifade eden Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan bazıları şöyle:

"- Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

- (Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır.

- Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

- Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

- Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.

- İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

- Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık."

İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir'de görev yapan göğüs cerrahisi uzmanları, Kovid-19 tedavisi sırasında yapılan drenaj işleminin getirdiği virüs yayılma riskini ortadan kaldıran HEPA filtreli sistemi geliştirerek dünyada da kullanılması için makale hazırladı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 140 ev karantinaya alındı.

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan 30 kişiye Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 127 bin 575 lira ceza verildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan esnafa 1000 lira nakit desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Şanlıurfa'da atıl durumdaki hastane binası, Kovid-19 salgını nedeniyle kullanılabilir hale getirildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 milyon 893 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı ise 51 milyon 121 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 16 milyon 767 bini, Hindistan'da 9 milyon 904 bini, Brezilya'da 6 milyon 903 bini ve Rusya'da 2 milyon 681 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen Kovid-19 aşısı olmayacağını duyurdu.

Kovid-19 için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı Kanada'ya ulaştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, salgının seyrinin ekonomik risk oluşturduğunu belirterek, salgına yönelik geniş kısıtlamaların ekonomide gerilemeye neden olmasının beklendiğini duyururken, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki durumun çok ciddi olduğu uyarısında bulundu.

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac ise Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde son aşamaya geçildiğini bildirdi.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da 2020, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla ölümün kaydedildiği yıl oldu.

İngiltere'de polis, salgın önlemleri ve aşı karşıtı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Kovid-19 aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştirerek, "Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması istendi.

Ruanda, Kovid-19 aşılarını 2021'in ilk çeyreğinde alacak

Dünyaca ünlü bazı hava yolu firmalarının yolcuların Kovid-19 test sonuçlarını doğrulamak için sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladığı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı satın almak için Çin, Rusya ve Hindistan'la görüştüğünü, bu konudaki en büyük engelin ABD yaptırımları olduğunu belirtti.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Karantina süresinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığı ülkede, bugün itibarıyla kafe ve restoranlar ile tüm mağazalar kepenk kapattı. Ülkede sadece market ve eczaneler açık kalırken, diğer mağazalardan bazıları internet üzerinden satış uygulamasına geçti.

Güney Koreli yetkililer, artan vakalar ve çok sayıda vakanın bulaşma zincirinin başlangıcının tespit edilememesi nedeniyle ülkedeki test merkezlerinin sayısının artırılacağını, bugünden itibaren başkent Seul ve çevresindeki 210 merkeze ilave olarak 150 test merkezinin kurulacağını bildirdi.

Ruanda, ilaç şirketleri AstraZeneca ve Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarına 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olacaklarını duyururken, ülkeye girenlere havalimanlarında test yapılması kararı alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) alınan yeni önlemler kapsamında, 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı, yurt dışından KKTC'ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapılabilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde başta Kovid-19 olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek sağlık görevlilerinin eğitimine başladı.

Afrika ülkesi Esvatini'de, Kovid-19 tespit edilen 52 yaşındaki Başbakan Ambrose Dlamini, yaşamını yitirdi.

Bangladeş hükümeti, Kovid-19 negatif sertifikası olmayan yolcu uçaklarının uçuşlarını askıya alma kararı aldı.​​​​​​​