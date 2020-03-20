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Koronavirüs (COVID-19) küresel etkisi derin olan bir hastalık ancak şu an herhangi bir tedavisi yok. Bu noktada ülkeler koronavirüse karşı çeşitli politikalar uyguladı. Londra merkezli Imperial College, kitleleri etkileyen bu virüs ve ülkelerin izlediği politikaları baz alarak bir rapor yayınladı.

İLAÇ DIŞI MÜDAHALE: HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ

Rapora göre, herhangi bir tedavisi olmadığı için koronavirüsün yayılmasını önlemede ilaç dışı müdahaleler yani alınan halk sağlığı önlemleri masaya yatırıldı. Buna göre nüfusun temas oranları azaldıkça virüsün bulaşması azalıyor. Bilim insanları, mikrosimülasyon modelini İngiltere ve ABD'ye uyguladı ve herhangi bir müdahalenin tek başına etkinliğinin muhtemel sonuçlarını paylaştı.

Yayınlanan rapora göre, koronavirüsle mücadelede iki yöntem var; biri yatıştırma (mitigation) diğeri de baskılama (suppression).

Yatıştırma: Virüsün yayılmasını yavaşlatmaya odaklanan ancak zorunlu olmayan hafifletme, salgın yayılımını durdurmak. En fazla risk altında olanları korurken, yüksek sağlık talebini azaltmak.

Baskılama: Salgının büyümesini tersine çevirmeyi, azaltmayı amaçlar. Vaka sayılarını düşük seviyelere çekme ve bu durumun süresiz olarak sürdürülmesi amaçlanır.

Şüpheli vakaların evde izolasyonu, şüpheli vakalarla aynı evde yaşayanların evde karantinaları ve yaşlılar ile hastalık riski en yüksek olanların sosyal mesafeleri sağlandığında sağlık hizmetine olan talebin 2/3 azaltılabileceği bulundu ve vaka ölümlerinin yarı yarıya azalacağı keşfedildi. Bununla birlikte, yatıştırma yöntemi tercih edildiğinde yüz binlerce ölüm olmasının yanı sıra, sağlık sisteminin (en önemlisi yoğun bakım üniteleri) de çökeceğine işaret edildi.

"SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMALI, OKULLAR KAPANMALI"

İngiltere ve ABD bağlamında, baskılamada, tüm nüfusun sosyal mesafeye uyması, vakaların karantinada kalması, aile üyelerinin de ev karantinası uygulamasını gerektiriyor. Bu, okul ve üniversitelerin kapatılmasıyla desteklenebilir ancak okulların kapatılması sağlık sistemleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Öte yandan bu süre zarfında okulların kapatılmasına ek olarak ibadet yerleri, barlar ve diğer sosyal mekanların kapatılması, bu müdahalelerin uygulandığı şehirlerde vaka sayılarını azaltmada başarılıydı.

ÇİN VE GÜNEY KORE'NİN DENEYİMLERİ

Son olarak, Çin ve şimdi de Güney Kore'nin deneyimleri baskılama yönteminin mümkün olabildiğini gösterdi. Raporun ardından ABD ve İngiltere koronavirüse karşı daha sert önlem almaya karar verdi. Araştırma ekibi, koronavirüsle iki tür mücadelenin olduğunu kaydetmişti. Buna göre, Boris Johnson hükümeti yatıştırma politikasını benimsiyordu. Bu yöntemde şüpheli vakaların ve aile üyelerinin karantinaya alınması, salgın pik yaptığında zayıf olan kişilerin 3 ay toplumdan uzaklaştırılması baz alınıyor.

Raporda koronavirüse karşı ilaç dışı 5 önlem yer alıyor. İşte o önlemler...

Evde izolasyon:

Semptomatik vakalar 7 gün boyunca evde kalır ve ev halkı dışındaki kişilerle teması yüzde 75 azaltır. Hanenin yüzde 70'i de bu politikaya uyar.

Gönüllü ev karantinası:

Semptomatik bir vakanın tanımlanmasını takiben hanehalkı,14 gün evde kalır. Toplumdaki temaslarının yüzde 75 azaldığı farz edilir.

70 yaş üzerinde olanlarda sosyal mesafe:

İşyerlerinde temasları yüzde 50 azaltın, hane halkıyla temasları yüzde 25 artırın ve diğer kişilerle temasları da yüzde 75 azaltın.

Tüm nüfusa sosyal mesafe:

Tüm haneler, hane halkı, okul ya da işyeriyle teması yüzde 75' e kadar azaltmalı.

Okulların ve üniversitelerin kapatılması:

Okullar kapatıldığında (okulların yüzde 25'inin açık olduğu varsayıldığında) öğrencilerin aileleriyle teması yüzde 50 artar. Öğrencilerin dışardakilerle teması ise yüzde 25'e kadar azalır.

Raporda sonuç olarak yatıştırma politikalarının uygulanması sonucunda İngiltere için tahmini ölüm sayısı 250 bin, Amerika için ise 1.1 - 1.2 milyon civarında olabilir.

BORIS JOHNSON HÜKÜMETİNİN POLİTİKALARI SERT BİR BİÇİMDE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Dünyada 10.050 insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili İngiltere'de Boris Johnson hükümetinin aldığı önlemler tartışma yaratmıştı. Virüsün kontrollü olarak yayılması ve sürü bağışıklığı planı hedeflenmişti. Pek çok ülke sınırlarını kapatırken, okulları ve sosyal alanları kapatırken Boris Johnson hükümetinin politikaları eleştirildi.

RAPORUN ARDINDAN ALINAN KARARLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

AA'nın haberine göre, toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitti.

Başbakan Johnson, yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Halktan bar, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurguladı. Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar verd. Ayrıca Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçti. 40 metro istasyonu kapatıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı basın toplantısında, "Önümüzdeki 12 hafta içinde yeni tip koronavirüste durumu tersine çevirebilir ve bu virüsü gönderebiliriz. Ancak bu durum sadece belirlediğimiz adımları atarsak olur" dedi.

ABD'DEN DE DESTEK

İngiliz gazete Independent'ta yer alan habere göre ise Imperial College'ın hazırladığı rapor aynı zamanda Trump yönetiminin de dikkatini çekti. Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Deborah Birx, basın toplantısında İngiliz analizine atıfta bulunarak, eğer biri koronavirüs kaparsa hane halkının 14 gün boyunca kendi kendini karantinaya alması gerektiği sonucuna odaklandığını söyledi.

TÜRKİYE'DE ALINAN ÖNLEMLER

Türkiye, rapora göre baskılama (suppression) yöntemini uygulayan ülkelerden. Türkiye'de virüsün görülmesinin ardından okullar kapatıldı. Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

İTALYA GEÇ KALDI

İtalya, koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ölü sayısı Çin'den sonra en yüksek İtalya'da görülüyor. Halka "evinizden çıkmayın" çağrısı yapılıyor. Evden çıkmak zorunda kalanlar gerekçelerini yazılı olarak polislere bildiriyor. Gerekçesiz bir şekilde dışarıya çıkanlara ise ceza kesiliyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı agresif tedbirler uygulayan İtalya'ya yapılan eleştiriler ise tedbirlerin geç alınmış olması.