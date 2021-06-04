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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Koronavirüsün kökenine ilişkin tartışmalar sürerken Dr. Fauci'den Çin'e çağrı: Ortaya çıkarın!
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Koronavirüsün kökenine ilişkin tartışmalar sürerken Dr. Fauci'den Çin'e çağrı: Ortaya çıkarın!

Koronavirüs kökenine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci Çin'e çağrıda bulundu. Fauci, 2019'da Vuhan'da hasta olan 3 kişinin raporlarını ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

SON DAKİKA: Koronavirüsün kökenine ilişkin tartışmalar sürerken Dr. Fauci'den Çin'e çağrı: Ortaya çıkarın!
Fauci'den Çin'e: O belgeleri ortaya çıkarın!
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AA / HABERTURK.COM

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüse ilişkin Çin’in önemli bulguları içeren sağlık kayıtlarını ortaya çıkarmasını istedi.

Financial Times’ın aktardığına göre Dr. Fauci, "2019 yılında Vuhan'da hasta olan üç kişinin sağlık raporlarını görmek istiyorum. Gerçekten hasta oldular mı? Oldularsa onları hasta eden neydi?" ifadelerini kullandı.

Amerikan istihbaratı, Vuhan'daki laboratuvarda görevli 3 kişinin, salgın başlamadan önce virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu söylemişti, Çinli bilim insanları ise bu iddiaları reddetmişti.

FAUCI'NİN E-POSTALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde ise Fauci'nin ortaya çıkan e-postalarında koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiği uyarılarını ciddiye aldığı ortaya çıkmıştı.

KOVİD-19 KÖKENİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı 23 Mayıs'ta çıkan özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da 26 Mayıs’ta yaptığı yazılı açıklamada mart ayında istihbarattan Kovid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu Mayıs ayı başında eline aldığını bildirmişti. Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullanmıştı.

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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