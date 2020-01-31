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HABERTURK.COM

Rusya yönetimi, son günlerde devam İdlib tartışmalarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye'nin İdolib kentiyle ilgili bütün sorumluluklarına bağlı olduğu ancak bölgedeki militan saldırılarından dolayı derin endişe duyulduğu belirtildi.

Rusya ve Esad rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede üzerinde anlaşılan ateşkesin delinmesine tepki göstermiş ve Rusya'nın Soçi ve Astana'ya sadık olmadığını söylemişti.

Rusya ve Esad güçlerinin İdlib'de son üç günde 300'den fazla saldırı gerçekleştirdiği biliniyor.