Son dakika: Kurbanlık boğayı 7 kişi zaptedemedi; Bir kişi aldığı darbe ile yere düştü

Tek hamlede 7 kişiyi savurdu! 0:00 / 0:00

DHA

Arnavutköy'de ağaca bağlanan kurbanlık boğa, 7 kişi tarafından zaptedilemedi. Arka bacakları iple bağlı olan boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden savurdu. Bir kişiyi yere yıktı.

Kurban için alınan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Dev boğa gözü kapatılarak bir ağaca bağlandı. Tekme atmaması için arka bacakları da bağlanan kurbanlık boğa kesilmek üzere bekletiliyordu.

Sahibi ile birlikte 7 kişi boğayı tutmak için yanaştı. Bir kişi kuyruğundan, iki kişi arka bacaklarındaki ipten kurbanlığı tutarken 4 kişi de gövde tarafından boğayı tutmaya başladı. Ancak boğa, kendisini tutanlara tüm gücüyle direndi.

Boğanın hamlesiyle çevresindeki 7 kişiyi sağa sola doğru savuran boynuzundan tutan bir kişiyi de yere düştü. Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.