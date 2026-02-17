Kütahya'da tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi öldü
Kütahya'da bir atölyede çalışan 40 yaşındaki Ali Ertem, tomruk biçme makinesinin üzerine düştü. Dengesini kaybederek makinenin üstüne düştüğü belirtilen Ertem'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki çocuk babası işçinin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir kereste atölyesinde tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBEDEREK MAKİNENİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
AA'nın haberine göre olay; Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana geldi. 101 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde çalışan Ali Ertem (40), tomruk işleme sırasında dengesini kaybederek tomruk biçme makinesinin üstüne düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ertem'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İKİ ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
İki çocuk babası Ertem'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.