Kuzenini gördü! Dehşet anı kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

Şırnak'ın İdil ilçesindeki Alanya Caddesi´nde, önceki gün Emin Aslan (46), karşıdan eşiyle birlikte yürüyerek gelen amcasının oğlu Nuri Aslan'a (55) tabancayla defalarca ateş etti.

ZANLIYI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

DHA'daki habere göre Nuri Aslan yere yığılırken, eşi ve çevredekiler Emin Aslan'ı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN KUZEN HASTANEYE KALDIRILDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. Emin Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Nuri Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emin Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.