AA

Özel " Libya El-Ehrar" televizyonunun, Libya Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trablus yönetimi, Kahire'nin Arap Birliği'nde dışişleri bakanları düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantı yapılması çağrısını reddetti. Buna göre, bakanlığın, bu türden bir toplantının "genel teamüllere aykırı olduğunu" belirttiği ve "Kahire yönetimi, yapılacağı iddia edilen toplantı hakkında Ulusal Mutabakat Hükümeti ile istişare etmemiştir" açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

"LİBYA KARŞI ÇIKMA HAKKINI SAKLI TUTAR"

AA'da yer alan habere göre bakanlığın ayrıca, "Libya, kuralların ve hazırlık icraatlarının gözetilmediği durumlarda, herhangi bir toplantıdan çıkacak belgeye karşı koyma hakkını saklı tutar" vurgusu yaptığına işaret edildi.

MISIR DÜN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Arap Birliği Genel Sekreterliği, dün Mısır'dan, Libya'daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebi almıştı. Libya hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arap Birliği de toplantı konusundaki kararını henüz duyurmadı.