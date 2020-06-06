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HaberlerDünyaSon dakika LİBYA'DA FLAŞ GELİŞME! Libya Ordusu ilerliyor! Yeni hedef Sirte kenti! - Haberler
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Libya Ordusu ilerliyor! Yeni hedef Sirte kenti!

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Sirte şehrindeki milislere yönelik 5 hava harekatı düzenlediğini duyurdu. Hava harekatında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağladığı zırhlı araçlar ve bazı askeri teçhizatların vurulduğu belirtildi.

Libya'da son durum
AA

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, başkent Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentindeki Hafter milislerine düzenlediği 5 hava harekatında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağladığı zırhlı araçlar ve bazı askeri teçhizatların vurulduğu belirtildi.

"MİLİSLER ARASINDA PANİK HAKİM"

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, Sirte şehrindeki "milis ve paralı askerlerin büyük bir panik içinde kentten kaçışının gözlendiği" ifade edilerek, kentin ileri gelenlerinin "Sirte'yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önerdiği" bildirildi.

TRABLUS HAVALİMANI ALINMIŞTI

Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.

TERHUNE KENTİ ELE GEÇİRİLDİ

Liya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırdı. Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkartan Libya ordusu, yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte şehri, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.

KENTİN NÜFUSU YÜZ BİNİ GEÇTİ

Sahil kenti Sirte'nin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 79 bin olarak açıklandı. Farklı kentlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle göç alan kentte nüfusun 100 bini aşmış olabileceği tahmin ediliyor. Kent, ocak ayında Hafter milislerinin eline geçmişti.

"PETROL SAHALARI YENİDEN AÇILACAK"

Libya Savunma Bakanlığı'na bağlı Petrol Tesisleri Muhafız Kurumu Yetkilisi Ali el-Zib, el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, güneydeki Şerare ve el-Fil petrol sahalarının yakında yeniden açılacağını duyurdu.

"TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIK SÜRECEK"

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Libya'da February özel televizyon kanalına konuşan Muaytik, "Türkiye ile stratejik ortaklık Libya'nın inşası için sürecek" ifadesini kullandı.

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