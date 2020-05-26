AA

Libya ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı" Operasyonu basın biriminin yaptığı yazılı açıklamada, "Terhune, Beni Velid (Trablus'un güneyi) ve Nesme (başkentin güneybatısı) bölgelerinden güneye doğru çekilen milisler ile araç ve ekipmanların 48 saat boyunca hedef alınmayacağını ilan ediyoruz" ifadesine yer verildi.

KUZEYE KAYAN ASKERİ BİRLİK VURULACAK

AA'da yer alan açıklamada, sürenin pazartesi gece yarısı (GMT 22.00) başladığı belirtildi ve bunun Hafter milisleri için son şans olduğu vurgulandı. Ordu açıklamasında, havadan denetimlerin devam edeceği ve kuzeye doğru kaydırılacak herhangi bir askeri gücün hedef alınacağı kaydedildi.

ABD'DEN RUSYA'YA ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki stratejik noktaları Hafter milislerinden temizlemeye devam ederken ABD'den de önemli bir açıklama geldi. ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland, Libya'da silahla ya da terörü kullanarak yeni bir siyasi sistemi dayatmaya çalışan güçler olduğunu belirtti.

BM'DEN HAFTER'İN MAYINLARINA KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL),ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin güneye doğru çekilirken geride bıraktıkları yerleri mayınla tuzaklamasını kınadı.