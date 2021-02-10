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Son dakika haberler... Sultangazi'de rastgele ateş eden magandalar kamerada!

İstanbul Sultangazi'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. İlçede bazı şahısların sokak üzerinde rastgele silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktukları belirlendi. Emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 8 adet farklı markalarda tabanca ele geçirildi. Şahısların ellerinde silahlarla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaları ve bir şüphelinin silahla tavana ateş etme anları ile sokakta rastgele ateş eden şüpheli kameraya yansıdı

SON DAKİKA! İstanbul'da maganda terörü kamerada! - Haberler
Maganda terörü kamerada!
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de 3 Şubat 2021 günü saat 23.45'te Zübeyde Hanım Mahallesi'nde silahla ateş eden kişilerin bulunduğu ihbarını aldı.

DHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldıkları evlere baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 8 adet farklı markalarda tabanca ele geçirilirken, B.B., Ö.S.G., M.E.K., M.İ., U.U., ve E.B., gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli B.B.'nin ilçe dahilinde 6 adet "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" konusunu gerçekleştiren kişilerle birlikte olduğu belirlendi.

Şüphelilerin 3 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları, kişilerin tamamında silah bulunduğu ve şüpheli B.B.'nin silahla tavana bir el ateş ettiği de tespit edildi.

Öte yandan bir şüpheli de silahla caddede rastgele ateş etme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 4 Şubat 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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