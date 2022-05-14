Malatya'da dehşet! 2'si bebek, 3 ölü!

Ferdi Durdu’nun haberine göre kaza, Malatya'nın Kale ilçesi Bentyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.
2'Sİ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü Şehmuz Er, 1 yaşındaki bebeği Embiya Er ile yine yakınının bebeği 1 yaşındaki Zeynep Tugaç hayatını kaybetti.
3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada yaralanan Günay Er (20), Erdal ve (39), Melekşah Tugaç (38) Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri feci kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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