        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Malatyada depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanının yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı | Son dakika haberleri

        Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanının yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da yıkılarak enkazında kalan Ergün Apartmanı'nda 27 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına neden olan dava sonuçlandı. 10 sanıktan 7'sine hapis cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 17:52 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:52
        Ergün Apartmanı davasında karar
        Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya’da yıkılarak enkazında kalan Ergün Apartmanı’nda 27 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına neden olan dava sonuçlandı. 10 sanıktan 7’sine hapis cezası verildi.

        '27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ 21 KİŞİ YARALANMIŞTI'

        6 Şubat depremlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Çevre Yolu üzeri Buhara Bulvarı’ndaki Ergün Apartmanı, ilk depremde yıkılmış; apartmanda oturanlardan büyük bölümü çocuk olan 27 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

        10 SANIKTAN 7'SİNE HAPİS CEZASI

        Ergün Apartmanı’na ilişkin dava, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılama sonucunda karara bağlandı.Sanık ve sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmaları ile son sözlerini alan Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, aynı zamanda Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı olan statik proje müellifi inşaat mühendisi Bedir Özten’e, fenni mesul inşaat mühendisi Bektaş Berktaş’a ve müteahhit İbrahim Güngör’e 13’er yıl 9’ar ay hapis cezası verdi. Heyet, bu üç sanık hakkında hükümle birlikte tutuklama kararı vererek tutuklanmaları yönünde yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

        3 KİŞİYE BERAAT KARARI

        Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Ertaş’a 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi. Belediye personeli Dursun Özdemir, Berkan Samanlıoğlu ve Ahmet Özer’e ise 8’er yıl 10’ar ay 20’şer gün hapis cezası verildi. Bu sanıklar hakkındaki mahkeme başkanının tutuklama talebi, diğer iki üye hakimin oy çokluğuyla reddedildi ve haklarında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.Mahkeme heyeti, mimar Hasan Atay, Basri Ardağ ve Mehmet Gündüz hakkında ise beraat kararı verdi.

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        #Malatya
