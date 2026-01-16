Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Manavgat'ta iş kazası: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Manavgat'ta iş kazası: 1 ölü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoyol inşaatında üzerine çelik kalıp düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:56
        İş kazasında can verdi
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoyol inşaatında üzerine çelik kalıp düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        ÇELİK İNŞAAT KALIBININ ALTINDA KALDI

        İHA'nın haberine göre kaza, dün 11.30 sıralarında Aşağıışıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya Otoyolu inşaatının menfez bölümünde çalışma yürüten Aydın Açıkel (33), henüz belirlenemeyen nedenle devrilen çelik inşaat kalıbının altında kaldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YOĞUN ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralı Açıkel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi, burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

        Aydın Açıkel'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

