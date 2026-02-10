Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik trafosu binasında bir kişi ölü bulundu.

TRAFO BİNASINDA BİR KİŞİ HAREKETSİZ YATIYORDU

AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi 217 Sokak'taki trafo binasının içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin E.D. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. E.D'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.