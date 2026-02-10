Canlı
        Son dakika: Manisa'da bir kişi elektrik trafosu binasında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Manisa'da bir kişi elektrik trafosu binasında ölü bulundu

        Manisa'da bir elektrik trafosu binasında E.D. adlı kişi hareketsiz halde yatarken bulundu. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:14
        Elektrik trafosu binasında ölü bulundu
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik trafosu binasında bir kişi ölü bulundu.

        TRAFO BİNASINDA BİR KİŞİ HAREKETSİZ YATIYORDU

        AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi 217 Sokak'taki trafo binasının içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin E.D. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. E.D'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
