Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa Haberleri: Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı | Son dakika haberleri

        Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü tutuklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 11.11.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciyi merdivenden itmişti! Tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan okul müdürü tutuklandı.

        13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ İTTİ

        AA'nın haberine göre; Manisa'da kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürülmüştü.

        GÖZALTINA ALINDI!

        Olayın ardından düşme anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen ve görevinden uzaklaştırılan okul müdürü B.G. gözaltına alındı.

        Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

        TUTUKLANDI

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmada komutanlığındaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen okul müdürü Bekir Güçlü, çıkarıldığı mahkemece, 'kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        Güçlü'nün ifadesinde, "Öğrencimizi merdivenden inerken gördüğümde montundan – omzundan, tutarak niye derse girmediğini sordum. Küfürle karşılık verdi, kendini geriye doğru itti. Bir an da dengesini kaybedip merdivenlerden düşüp, yuvarlandı. İtme girişimim, kasıtlı bir hareketim yoktu. Kameraları farklı açılardan izlerseniz benim dediklerimi göreceksiniz" dediği öğrenildi.

        SENDİKALARDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

        Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyeleri, Turgutlu Adliyesi önünde ortak basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir-Sen Turgutlu Şube Başkanı Engin Ömeroğlu tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlik mesleğini icra eden okul yöneticileri ve öğretmenlerin her zaman önceliği çocuklarımıza verdiği, onların zarar görmesini asla istemediğini, bilakis koruyup gözetlediği ancak bu olayın, herkesi derinden sarstığını söyledi. Olayın ardından kamuoyunda oluşan tepkilere de dikkat çeken Ömeroğlu, şu ifadeler kullanıldı:

        “Hiç kimse tarafından tasvip edilmeyecek olan bu olay, bizleri de derinden üzmüştür. Ancak masumiyet karinesi herkesin hakkıdır. Yargısız infaz yapmak, kişileri hedefe koyarak hakaret ve tehdit cümleleriyle yorum yapmak da en az görüntülerdeki davranış kadar yanlıştır. Olay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından titizlikle incelenecek ve gereken yapılacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!