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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mantara gitti, 3 gündür haber yok!
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Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadından 3 gündür haber yok

Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan Emine Aksoy’dan 3 gündür haber alınamıyor. İşitme ve yürüme engelleri bulunan Emine Aksoy'un bulunması için gece yarısında ara verilen ara kurtarma çalışmaları sabah saatlerinden itibaren askeri personelin de katılımıyla sürüyor

SON DAKİKA: Mantara gitti, 3 gündür haber yok!
Mantara gitti, 3 gündür haber yok!
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İHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy, geçen pazar günü sabah saatlerinde oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamaya gitti. Yaşlı kadın mantar toplarken kayboldu. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayıp bir umutla döndüğü evinde de annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi.

3'ÜNCÜ GÜNDE GERİDE KALDI

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ekipleri ve köylülerin yanı sıra Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli Şubesi başta olmak üzere gönüllü kuruluşların da katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3'üncü gün geride kaldı.

Yaşlı kadının kaybolduğu engebeli Ercek Dağı, geçen 72 saatte ekipler tarafından didik didik arandı. Gündüz saatlerinde jandarma komandoların da destek verdiği çalışmalar, hava karardıktan sonra AFAD ve TRAC gönüllüleri tarafından sürdürüldü. Aramalarını kuytu köşelerde yoğunlaştıran amatör telsizciler, soğuk hava ve olumsuz doğa koşullarına rağmen aramalarını sürdürürken çalıların arasından sesler duydu. Sesin geldiği bölgede yoğunlaştırılan aramalarda yaşlı kadına ulaşamayan ekipler, hayal kırıklığı yaşadı.

İŞİTME VE YÜRÜME ENGELLİ

İşitme ve yürüme engelleri bulunan Emine Aksoy'un bulunması için gece yarısından sonraya kadar yürütülen çalışmalarda her hangi bir ize ulaşılamayınca, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinden askeri personelin de katılımıyla yeniden başlayan arama çalışmaları sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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