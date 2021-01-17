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Mardin Kızıltepe'de terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk Dış Politikalar Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik MİT ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen koordineli operasyonda, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarınca, Kızıltepe'nin Şahkulubey mahallesinde Türkiye Petrolleri benzin istasyonun arkasında bulunan hafriyat alanında yüklü miktarda patlayıcı bulundu.

Yapılan aramalarda; 10 adet 60'lık havan topu, 1 adet havan rampası, toplam ağırlığı yaklaşık 10 kg civarında patlayıcı madde, 9 kg civarı metal bilye, pet şişe içinde metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde, 2 adet anahtar sistemi ve 2 adet 9V pil ele geçirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

MİT'in 8 aydan bu yana yakın takibe aldığı ve teknik takiple terör örgütü PKK'nın bölgedeki hareketli gruplarının Türkiye içine sızması durumunda kullanmak üzere sakladıkları silahlara ilişkin bölgede çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, havan topu ve bu teçhizatı destekleyen silahların ele geçirilmesinin örgütün büyük çaplı ve ses getirecek bir eyleme hazırlandığının ama bu malzemelerin ele geçirilmesi ile artık bu eyleminde engellendiğini belirtiyorlar.

Özellikle yurt içinde hareket kapasitesini kaybeden örgütün kendi tabanı mesaj vermek için eylem hazırlıklarının son dönemde Suriye üzerinden Mardin bölgesine yoğunlaştığını gözlenirken, bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin de arttırıldığı belirtiliyor.