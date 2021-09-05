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Son dakika haberler... Marmara'ya 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşlara, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikte aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu

Son dakika: Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı! - Haberler
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı!
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HABERTURK.COM / DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara'da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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