AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Karacasöğüt Mahallesi, Orman Yangın Kulesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

ADANA KOZAN YÜREKLERİ YAKMIŞTI

Adana'nın Kozan ilçesinde, geçen hafta meydana gelen orman yangınında, 200 hektarın üzerinde ormanlık alan yok olmuştu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.