Mecidiyeköy metrosunda seferler aksadı
İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunun metro istasyonunda sabah erken saatlerde acı bir olay yaşandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi. Öte yandan olay anında, raylara düşen başka bir kadın yolcunun ise kurtulduğu öğrenildi.
Giriş: 08.04.2026 - 08:30
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ