Mehmet Uçum: İstikrarın güvencesi 50+1

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli yüzde 50+1 oy kuralı ile ilgili tartışmalara yanıt verdi.

Uçum Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda “sorosçuluk yalanı” yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez” dedi.

— Mehmet Uçum (@mehmetucum) November 18, 2021

2017 referandumu ile geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanının seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy gerekiyor. Bu oranın sağlanamaması durumunda en yüksek oy alan iki aday ikinci tura kalıyor. 24 Haziran 2018’deki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sistemle cumhurbaşkanı seçilen ilk isim oldu. Ancak o tarihten sonra sistemle ilgili tartışmalar zaman zaman gündem oldu.

NASIL GÜNDEME GELDİ?

AK Parti hükümetlerinde çeşitli dönemlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, Eylül 2019’da İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" diyerek tartışmayı başlatmıştı. O tarihlerde AK Parti yönetiminden yapılan açıklamalarda konunun gündemde olmadığı, “Faruk Çelik’in kendi kanaati” ifadeleriyle dile getirilmişti.

KARAMOLLAOĞLU’NUN SÖZLERİ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 10 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye’de görüştü. SP lideri görüşmenin ardından Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu anlattı. Türkiye gazetesinin haberine göre de Erdoğan "Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm” İfadelerini kullandı.

CEMİL ÇİÇEK DE KONUŞTU

Bu arada AK Parti’de önemli görevlerde bulunan ve halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevini sürdüren Cemil Çiçek, Karamollaoğlu’nun açıklamalarından 4 gün sonra Sözcü gazetesine verdiği röportajda “Anayasa toplantısında 50+1’in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye’yi kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. 50+1 ciddi problem çıkarıyor” dedi.

BAHÇELİ’DEN SERT TEPKİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Çiçek’in bu sözlerine tepki gösterdi: “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1’in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye’yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Türkiye’nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye’nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?”

Sözcü gazetesindeki röportajı yapan gazeteci Aytunç Erkin, Çiçek’e Bahçeli’nin açıklamalarını da sordu. Çiçek, şu yanıtı verdi: “Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya anlıyorsa anlasın.”

ERDOĞAN MECLİS’İ İŞARET ETTİ

Ve konu ile ilgili gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeylerdir. Bu konularla ilgili karar mercii özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili, parlamentodur. Parlamento bu konuda değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider. Adımımızı ona göre atarız. Parlamento daha önce anayasayla ilgili bu konuda karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürüz” dedi.

UÇUM KİME YANIT VERDİ?

Bu arada son anayasa değişikliğinde önemli bir katkısı olan Uçum’un tartışmaya dahil olması Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün açıklamaları sonrası oldu. AK Parti milletvekili Şamil Tayyar’ın Oda TV’ye “50 + 1 Türkiye’nin gerçeği değil. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başkanlık sistemi en iyi Amerika’da uygulanıyor. Orada Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanan Başkanlığı da alınıyor. Bunun olması gerek" açıklamasını yapmıştı. Halk TV’de katıldığı programda Tayyar’ın bu sözlerle kimi kastettiğinin sorulması üzerine Üstün, Uçum’u işaret etmişti.

— CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU (@TCCBHPK) May 8, 2020

Bu arada Uçum’un sistem ile ilgili tartışmalara yanıtı ilk değil. Başkanvekili olduğu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun Twitter hesabında uzun bir soru cevap ile konu ele alınmıştı. Yüzde 50+1 kuralının halkın lehine olduğu belirtilmiş sosyolojik, siyasi ve yönetim açısından istikrarı getireceği savunulmuştu.