Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mehmet Uçum: Milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor | Son dakika haberleri

        Mehmet Uçum: Milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ülkeden eşiyle birlikte kaçırması hakkında, "Bugün her zamankinden çok daha fazla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 04.01.2026 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Maduro’ya Karşı İşlenen Suç!

        1- Maduro olayı emperyalist saldırganlıkların haydut devlet yöntemleriyle de yapılabileceğini gösteren vahşi örneklerden biridir.

        2- Maduro olayı uluslararası hukukun, uluslararası kurumların ve BM’nin tamamen sıfırlandığını bir kez daha ortaya koyan bir suç eylemidir. Yani görünürdeki uluslararası sistemin emperyalist suçlarla tamamen tasfiye edildiği bir kez daha anlaşılmıştır.

        3- Maduro olayı günümüzde çıplak güç savaşları dışında hiçbir realitenin olmadığını, saldırgan güçleri sınırlayacak hiçbir kuralın ve kurumun bulunmadığını, emperyalist saldırganlığa karşı güce dayalı mücadeleden başka bir seçenek olmadığını çarpıcı şekilde gösteren bir örnektir.

        4- Maduro olayı artık günümüz dünyasında hangi mecrada olursa olsun gücü güçle sınırlamaktan, güce güçle karşı koymaktan başka bir varoluş imkanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

        5- Maduro olayı bir kez daha kanıtlamıştır ki emperyalist saldırganlığın bütün amacı dünyanın başta enerji, tüm kaynaklarına hakim olmaktır. Bu amaca ulaşmak için her türlü hukuksuzluğu, vicdansızlığı ve ahlaksızlığı meşru gören insanlık dışı bir emperyalist zihniyet var. Halen daha tüm bu emperyalist saldırganlıkları hak ve özgürlük sahtekarlığıyla değerlendirmek emperyalizmin ideolojik uşaklığını yapmaktan başka bir şey değildir.

        6- Milli devletler birçok açıdan ontolojik tehdit altındadır. Bunlara Maduro olayıyla birlikte ‘emperyalist haydut devlet’ tehdidi de görünür şekilde eklenmiştir. Bugün her zamankinden çok daha fazla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor.

        Başka bir seçenek kalmamıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru