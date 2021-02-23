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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kelepçeli işkence mağduru Melek İpek'ten korkutan haber! - Haberler
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Son dakika haberler... İşkenceci eşini öldüren Melek İpek hakkında 'Örselenmiş Kadın Sendromu' başvurusu

Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek (31) ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. İpek'in avukatları, 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması hakkında başvuruda bulundu. Sendroma bağlı olarak Melek İpek'in anlama ve isteme yeteneğini kaybettiği ileri sürüldü. İpek'in olayın şokunu halen atlatamadığı ve hâlâ rüyalarında Ramazan İpek'i gördüğü kaydedildi

Son dakika: Kelepçeli işkence mağduru Melek İpek'ten korkutan haber! - Haberler
Melek İpek'ten korkutan haber!
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DHA

Olay 7 Ocak günü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü.

DHA'nın haberine göre, işkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu.

Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İPEK, MAJÖR DEPRESYON GEÇİRİYOR

Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek için avukatlarının 'Örselenmiş Kadın Sendromu' raporu alınması için savcılığa başvuru yaptığı öğrenildi.

Melek İpek'te, 12 yıllık evliliği boyunca şiddet süresine, ağırlığına ve geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber devamında örselenmiş kadın majör depresyon rahatsızlığı oluştuğu öne sürüldü. Melek İpek'in, örselenmiş kadın sendromu nedeniyle anlama ve isteme yeteneğini kaybettiği ileri sürüldü. İpek'in olayın şokunu halen atlatamadığı, hala rüyalarında Ramazan İpek'i gördüğü kaydedildi.

ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU NEDİR?

Örselenmiş kadın sendromu, eşi veya partneri tarafından fiziksel, duygusal veya cinsel yönden istismara uğramış kadınların tıbbi ve psikolojik durumlarını ifade etmektedir.

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