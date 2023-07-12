Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Erol hayatını kaybetti
Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Erol 74 yaşında yaşamını yitirdi
Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Erol tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.
Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün vefat etti.
Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğdu.
Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu.
Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti.