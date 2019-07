İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinen Akşener, "Türkiye'ye yaptırım planlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız. Ancak düne kadar düşman olan Trump'ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Sayın Erdoğan'ın Trump ile yaptığı konuşma maalesef rehin alındığımızı ortaya koydu. Anlaşılıyor ki S-400'ler alınsa bile depoda küflenecek. Vatandaşın parasıyla F-35'ler Boingler alınmaya devam edilecek" dedi.

Libya'da 6 Türk vatandaşının rehin alınmasını değerlendiren İYİ Parti lideri, "Libya'da olanlar iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığının kanıtıdır. Suriye'deki kankalarıyla attığı adımlar, 6 vatandaşımızı rehin etti" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Meral Akşener, "Her yanlış kararın, her yanlış icraatın bizzat sorumlusu değil misiniz? Herkes sorumluluktan kaçıp iktidar nimetleriyle gününü gün ederken siz tek başına kalıyorsunuz. AK Parti ile milletin arasına zengin, ukala, şımarık yöneticiler girdi. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor. Siz her şeyi biliyor gibi davranıyorsunuz millet israf olmasın istiyor. Yapmayın, Türkiye'ye daha fazla kötülük etmeyin. Sizi bu makamlara getiren milletimize karşı vefalı ve sorumlu davranın" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar ve ortağı sandık sonucunu iyi okuyamamışlar. Lafa gelince milletimizi suçlamayız diyorlar ama konuşmalarındaki ton bambaşka. Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatıyorum. Siz kendinizi millete anlatamadığınız için değil, siz milleti anlamadığınız için yenildiniz. Türk milletinin kararına saygı duyun. Vesayet girişimlerine son verin."

ÖCALAN MEKTUBU ELEŞTİRİSİ

İmralı'da tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleri öncesi mektubunu değerlendiren İYİ Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'tan önce beka diyenler, terörist başıyla mektup arkadaşı oldular. Ülkenin Cumhurbaşkanı, bebek katilinin mektubunu analiz etti. Küçük ortak terörist başını dinleyin dedi. Milletimiz gerçekleri görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için terörist başından değil, aynı soyadlı kişilerden medet umdular. Çıkıp milletten af dileyeceklerine aklımızla alay etmeye çalışıyorlar. Küçük ortak açıklama yapıyor, 'Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik' diyor. Dün flu görüyordu, bugün görmeden duramıyor. Küçük ortak deyince de kızıyor, ne deyim eş başkan mı deyim? Sayın Erdoğan, TRT ekranlarına çıkarılan o adam Aktütün'e, Derecik karakoluma saldırmış 74 vatan evladımızı şehit etmiş bir alçaktır. Hadi bizi, milletimizi saf sanıyorsun ama mahşerde şehitlerimize ne diyeceksin? Onun bir terörist olduğunu herkes biliyor. Kime ne anlatıyorsunuz? Millet vicdanında mahkum oldunuz, milletin kararıyla mağlup oldunuz. Çözümmüş, açılımmış bir daha aklınızdan geçirmeyin."