        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Merdiven boşluğunda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Merdiven boşluğunda ölü bulundu

        Karabük'te Hasan K. oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 15.01.2026 - 09:35
        Karabük’te Hasan K. (77) oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu.

        HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATARKEN BULUNDU

        DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak üzerinde bulunan Yeni Doğan apartmanında meydana geldi. Apartmanda oturan Hasan K., 3’üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan K.’nın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

