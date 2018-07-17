Mersin'de iki katlı kullanılmayan bir bina çöktü.



Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki 2 katlı kullanılmayan eski bir bina çöktü.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.



Ekipler enkazın altında herhangi bir kişinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER