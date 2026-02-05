Mersin'in Tarsus ilçesinde zehir tacirlerine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi 43 şüpheli yakalandı, 448 bin 71 adet sentetik hap ile 8 kilo 551 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonla çok önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı.

İHA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş kapsamlı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında birçok uyuşturucu satıcısı belirlendi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma özel timlerinin yer aldığı 223 personelle şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. 43 adrese düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı, 448 bin 71 adet sentetik hap ile 8 kilo 551 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Operasyonla ilgili Vali Atilla Toros, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'la birlikte açıklama yaptı. Vali Toros, uyuşturucu tehdidine karşı kararlı ve çok boyutlu bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak," Başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı, kararlı duruşumuzu bir kez daha ortaya koyduk" dedi.

43 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Vali Toros, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonun titizlikle planlandığını ifade ederek, "Şafak vakti başlatılan operasyona 233 kahraman jandarmamız, 66 araç, 3 dron ve 3 narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak 43 farklı adrese baskın düzenlendi ve 43 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 8 kilo 551 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 448 bin 71 adet sentetik hap ele geçirildi" diye konuştu.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE MİLLİ BİR SORUMLULUKTUR"

Uyuşturucunun, gençlerin hayallerini ve ailelerin huzurunu hedef alan büyük bir tehdit olduğuna dikkat çeken Vali Toros, "Uyuşturucuya karşı mücadelemiz, Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti çerçevesinde, bir görev olmanın ötesinde milli bir sorumluluk ve insani bir duruştur" ifadelerini kullandı. Yapılan operasyonların sokakları güvenli kılma ve gençleri zehir bataklığından koruma iradesinin açık bir göstergesi olduğunu belirten Toros, Tarsus'ta atılan her adımın Mersin'in huzuruna güç kattığını söyledi.

2025 YILINDA 2 BİN 49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz yıl Tarsus'ta emniyet ve jandarma birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Vali Toros, "2025 yılı boyunca bin 473 olay ve operasyonda 2 bin 49 şahıs gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 32 bin 472 adet uyuşturucu hap ve 595 kök kenevir ele geçirildi" şeklinde konuştu.