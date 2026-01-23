Daha 18 yaşındaydı... 48 gün sonra hayatını kaybetti
Mersin'de bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik ağır yaralandı. Genç çocuk, 48 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Mersin’in Bozyazı ilçesinde 5 Aralık 2025'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
OTOMOBİL, 18 YAŞINDAKİ GENCE ÇARPTI
İHA'nın haberine göre kaza; 5 Aralık 2025 tarihinde Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. yönetimindeki otomobil ile Yiğit Çelik (18) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
48 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede 48 gündür tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayat mücadelesini kaybetti.