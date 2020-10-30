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Son dakika: Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi!

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. 73 yaşındaki Yılmaz uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Yılmaz 11 yıl Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, 3 defa başbakanlık ve Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini üstlenmişti

Son dakika: Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi! Mesut Yılmaz kimdir?
Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi!
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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. Yılmaz uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

1947 doğumlu Mesut Yılmaz, 1991-1999 yılları arasında 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve farklı bakanlık görevlerinde bulunmuştu. Yılmaz 11 yıl boyunca Anavatan Partisi Genel Başkanı görevini üstlenmişti.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Genel Başkan yardımcılığı yaptı.

İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak Meclise girdi.

1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu.

1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi.

1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı.

Partisi 2002 Türkiye Genel Seçimleri'nde Meclis'e giremeyince istifa etti.

2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi.

15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etti.

2004 yılında Yüce Divan’da yargılandı. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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