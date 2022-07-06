Meteoroloji açıkladı! Sıcak hava etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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