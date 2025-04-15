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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları - 15 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 27 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması bekleniyor. Diğer yandan Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 07:23 Güncelleme: 15.04.2025 - 07:23
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        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 18°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 22°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 15°

        Ağrı

        Sağanak Yağış

        HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

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