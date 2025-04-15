Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul Parçalı bulutlu 18° Ankara Güneşli 18° İzmir Parçalı bulutlu 22° Antalya Güneşli 25° Trabzon Yağmurlu 11° Bursa Güneşli 17° Adana Güneşli 23° Diyarbakır Yağmurlu 13° Gaziantep Parçalı bulutlu 15° Ağrı Sağanak Yağış 5°

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.