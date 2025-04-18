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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Türkiye genelinde yağış beklenmiyor - 18 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Türkiye genelinde yağış beklenmiyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 07:27 Güncelleme: 18.04.2025 - 07:27
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        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 26°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 27°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 25°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 15°

        Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARAParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

        SAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

        EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

        AKDENİZAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°CAz bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açık

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        İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

        KARABÜK °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 23°CAz bulutlu ve açık

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        DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 26°CAz bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 20°CAz bulutlu ve açık

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