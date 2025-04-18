Meteoroloji'den açıklama! Türkiye genelinde yağış beklenmiyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARAParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°CAz bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°CAz bulutlu ve açık
MARDİN °C, 20°CAz bulutlu ve açık