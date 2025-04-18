Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 20° Ankara Kısmen Güneşli 26° İzmir Parçalı bulutlu 27° Antalya Kısmen Güneşli 25° Trabzon Güneşli 13° Bursa Parçalı bulutlu 25° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 24° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Güneşli 15°

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARAParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 30°CParçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu AKDENİZAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 31°CAz bulutlu ve açık ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açık REKLAM İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu KONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°CParçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. REKLAM AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu RİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu SAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu KARS °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu MALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu