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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 9 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu ve güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 07:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 07:33
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 27°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Parçalı bulutlu 36°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 37°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının; Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA °C, 37°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 36°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ARTVİN °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 35°C

        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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